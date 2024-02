“Si sciolgono” Il Volo | la brutta notizia per i fan | “Hanno già beccato uno di loro”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Terremoto nel mondo della musica italiana: la band ilstarebbe veramente per sciogliersi. Fan in allarme. Anche quelli famosi. Poco fa c’è stato un appello da parte di Fiorello rivolto a Piero, Gianluca, Ignazio: “Vi prego, non sciogliete il vostro gruppo”. Si fanno sempre più insistenti le voci su la fine prossima della band italiana famosa in tutto il mondo. Sarebbe una vera e propria bomba. I tre sono reduci dal Festival di Sanremo 2024 dovepresentato la canzone: “Capolavoro”. Le voci di un possibile divorzio erano iniziate a circolare proprio nei giorni della kermesse dell’Ariston. Sembrava solo un pettegolezzo. Addirittura c’è chi aveva parlato di una trova pubblicitaria. Invece le crepe sarebbero reali. Ricostruiamo quello che sta succedendo. Leggi anche: Chi sono Il: nomi dei cantanti, età, altezza, peso, ...

