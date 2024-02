Shevchenko | “Grazie Italia per l’aiuto all’Ucraina Questa è la mia partita più difficile” video

Shevchenko ringrazia l'Italia per il lancio di una medaglia commemorativa dei due anni di resistenza ucraina

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Attraverso unmessaggio da Kiev, Andriy, nuovo presidente della Federcalcio Ucraina, ha ringraziato l’per la realizzazione, da parte dell’istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato, di una medaglia per i “Due anni di resistenza Ucraina”.: “Tanti bambini ucraini saranno aiutatial popolono” «al poligrafico e alla Zecca dello Stato per avermi invitato aimportante iniziativa – ha detto l’ex stella del Milan – ma purtroppo non posso essere presente, ma come immaginate qui ci sono moltissime cose da fare ogni giorno. Ho giocato molte partite importanti nella mia vita, maè sicuramente la piùtra tutte. Ho visto e apprezzato le immagini ...