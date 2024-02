Serie A in lutto | addio al protagonista dello Scudetto

Addio Andreas Brehme, stasera l'Inter sfiderà l'Atletico Madrid col lutto al braccio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si è spenta una figura storicamente legata al calcio italiano. Fudi una delle più incredibili cavalcate di una squadra fino alla vittoria. Oggi società e tifosi lo ricordano con gratitudine Nel cuore dell’Hellas Verona si spegne una figura iconica, il dottor Giuseppe Costa, medico sociale che ha dedicato diversi anni alla squadra gialloblù, tra cui la storica stagionedel 1984/1985. All’età di 88 anni, il dottor Costa ha lasciato un segno indelebile nella storia del club, suscitando commozione e tristezza tra i tifosi e l’intera comunità calcistica. Il contributo del dottor Costa non si limita al suo ruolo di medico sociale, ma si estende anche alla passione e all’impegno che ha profuso nel supportare i giocatori e la società durante gli anni d’oro ...

Domenica 18 febbraio è morto Gianni Netti , marito di Luisa Amatucci . l’attrice napoletana, famosa per interpretare il ruolo di Silvia Graziani nella soap di ... (ilfattoquotidiano)

Lutto nel mondo del calcio italiano, il famoso sportivo stroncato da un infarto. L’uomo aveva giocato nell’Inter e per questo era molto amato dai tifosi ... (caffeinamagazine)

Fabio Buoninsegni , arbitro 22enne di Napoli , è morto a causa delle ferite riportate nell' incidente stradale in cui è rimasto coinvolto dopo aver diretto una ... (notizie.virgilio)

Lutto nel calcio toscano: Marco Pezzati, tifoso viola, perde la vita in un incidente in Calabria: Una notizia drammatica scuote il calcio reggino e quello di serie D. Il difensore del San Luca, Marco Pezzati, è deceduto questa notte in seguito ad un incidente… Leggi ... informazione

Terra Amara (22 febbraio): Zuleyha è in grave pericolo, Cetin devastato dalla morte di Gulten: Nel cuore della trama di Terra Amara stasera, il dolore e la rinascita si intrecciano, dando vita a una serie di colpi di scena che terranno incollati gli spettatori al piccolo schermo. Il tutto ha ... libero

Lutto nel calcio reggino, il difensore del San Luca Marco Pezzati muore in un incidente stradale sulla 106: La squadra vigili del fuoco del Comando di Catanzaro Distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 00.15 circa nel Comune di Isca sullo Jonio (CZ) sulla SS 106, per… Leggi ... informazione