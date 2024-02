Serie A – Bologna per la Champions, Verona per la salvezza Rossoblù favoritissimi a 1,57 su Sisal.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) - Roma, 22 febbraio 2024 – Una per continuare a sognare l'ingresso inLeague, l'altra per provare ad agganciare la. L'anticipo diA mette di fronte, domani sera al Dall'Ara,in un testacoda dai molteplici significati. Gli espertivedono i, miglior rendimento interno del campionato,a 1,57 rispetto al 6,50 dei veneti mentre si scende a 3,75 per il pareggio, uscito in ben 22 occasioni nella massima. Più Under, a 1,65, che Over, offerto a 2,10, in un match in cui sia il goal dalla panchina, in quota a 2,50, che una rete da fuori area, data a 3,00, potrebbero diventare fattori decisivi. Attenzione poi a un intervento del VAR, si gioca a 3,25, nel corso ...