Sequestro da 1 | 5 milioni al genero del boss del clan Belforte

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGestisce un locale nel Casertano, noto e frequentato da vip, compresi calciatori di serie A, l’imprenditore Michele Maravita, cui la Polizia di Stato ha posto sottobeni mobili e immobili per 1,5di euro. I poliziotti hanno hanno notificato un decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione Misure di Prevenzione) su proposta del questore di Caserta: i sigilli riguardano due immobili, quattro società, diversi rapporti finanziari e bancari, auto e una barca, intestati a familiari dell’imprenditore che, secondo la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, sarebbero stati acquistati con i proventi di attività delittuose. Il locale finirà sotto amministrazione giudiziaria. Già condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al ...