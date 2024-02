Sequestro beni ad affiliato del clan | c’è anche la braceria frequentata da vip e calciatori

Camorra, sequestrati beni per 1,5 milioni ad affiliato al clan Belforte

(Di giovedì 22 febbraio 2024) C’èla società che gestisce il ristorante “La Baita” di Valle di Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta, tra isequestrati questa mattina dalla Polizia di Stato a Michele Maravita, genero di Antonio Della Ventura, alias “‘o Coniglio”, quest’ultimo ritenuto referente delBelforte nell’area.addel: c’èL'articolo Teleclubitalia.

Imprese del commercio all’ingrosso di generi vari ed operanti nel commercio al dettaglio di articoli per la casa e per la ristorazione. Anche nella gestione ... (noinotizie)

Valle di Maddaloni. C’è anche la società che gestisce il ristorante La Baita (in cui lavora Pasquale Maravita), che risulterebbe sponsor della Casertana ... (casertanotizie)

"Pronti a chiedere il sequestro". Il Codacons minaccia Fazio per Ferragni: Nel caso in cui non venisse offerto adeguato contraddittorio a Ferragni, nel caso venisse affrontato il caso del pandoro Balocco da Fabio Fazio, il Codacons minaccia di chiedere il sequestro di Che Te ... ilgiornale

‘ndrangheta: sequestrati beni per oltre 2,5 milioni di euro a due presunti affiliati: hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro in materia di misure di prevenzione di beni immobili e disponibilità finanziarie, per l’ipotizzata riconducibilità a due soggetti indiziati di ... wesud

Sequestro da 1,5 milioni al genero del boss di un clan casertano: Gestisce un locale nel Casertano, noto e frequentato da vip, compresi calciatori di serie A, l'imprenditore Michele Maravita, cui la Polizia di Stato ha posto sotto sequestro beni mobili e immobili ... ansa