Sequestrata “La Baita” | la braceria frequentata da vip e calciatori | è del genero del boss dei Belforte

I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno sottoposto a sequestro un'area nel comune di Volterra, su cui insistono due fabbricati, per presenza di amianto. Volterra I militari della Tenenza di

Donna sequestrata dal marito, attimi di apprensione a Preganziol. Trattativa in corso: PREGANZIOL (TREVISO) - Donna sequestrata dal marito a Preganziol. Questa mattina, 22 febbraio, l'intervento dei Ros in un'abitazione in via Gorizia. ilgazzettino

Sequestrata La Baita, il ristorante extralusso di Michele Maravita frequentato dai giocatori del Napoli: Noi avevamo sempre sollevato dubbi sulla storia imprenditoriale della braceria, ricevendo una sequela di insulti. Quando scrivemmo dell’inopportuna (a nostro avviso) presenza dei giocatori del Napoli ... casertace

Una nave cargo finisce contro un ponte in Cina: due morti: Due i morti, fanno sapere i media locali, per i quali ci sarebbero pure tre dispersi e un ferito. La nave è stata sequestrata e l’area evacuata. Secondo le informazioni citate dalla tv di stato CCTV, ... tg.la7