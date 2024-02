Separazione senza conflitti | al Tribunale di Milano uno spazio dedicato alla mediazione familiare

I professionisti dell'addio . Stop ai conflitti tra genitori. Dalla parte dei minori

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Confermata ancora una volta, dal 2018 e per i prossimi due anni, la predi unoinformativopresso ildi, per offrire alle famiglie che stanno affrontando unaun luogo sicuro e gratuito in cui trovare ascolto e indicazioni. L’obiettivo è quello di accompagnare i genitori in questo percorso doloroso, in modo che a soffrirne non siano i figli. Ne abbiamo parlato con la Professoressa Chiara Vendramini, psicologa clinica, mediatrice, Presidente dell’Associazione GeA Genitori Ancòra. ...