Sentenza Dani Alves | l’avvocato | «Dimostreremo la sua innocenza»

Dani Alves condannato per stupro: la sentenza del tribunale di Barcellona

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le parole di, ex terzino brasiliano del Barcellona, sul processo ai suoi danni per violenza sessuale Inés Guardiola, avvocato dell’ex Barcellona, ha parlato ai media spagnoli dopo laa 4 anni e 6 mesi di carcere. PAROLE – «Tutto quello che posso dire in questo momento è che faremo appello contro lae continuo a credere nell’del signor. Lui sta bene. È evidente che quattro anni e mezzo di carcere siano meglio di nove o dodici anni ma devo ancora leggere tutta la. In ogni caso faremo appello».