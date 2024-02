Sensuale e libera | la forza della passione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "La moda ha bisogno di stupore", ed eccoci accontentati con la bella collezione di Etro che ha per direttore creativo Marco De Vincenzo, da un anno e mezzo alla guida del brand che si sta rilanciando cone che con Angelina Mango ha trionfato per look a Sanremo. Ed eccola Angelina ieri sera alla sfilata per l’inverno 2024-2025, con Diodato e Miriam Leone, con Eva Herzigova e Bianca Balti. Un Etro “massimalista” per la preziosità di forme e tessuti, per l’esuberanza delle proporzioni per lei e per lui perché la sfilata è co-ed, tra decorazioni metallizzate, cappotti lunghi e opulenti con stampe laminate che rivisitano il paisley, le belle borse intrecciate a mano. Splendida la maglieria a rovescio fatta a mano coi nodi tridimensionali. Si sogna, si favoleggia, e ci si stupisce da Antonio Marras che riesce a lavorare di storia e di poesia insieme, raccontanto ...