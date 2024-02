SDF | agricoltura | digitalizzazione e sostenibilità a “Il riso che sostiene”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Treviglio. SDF, azienda italiana con sede a Treviglio, tra i principali produttori al mondo di trattori, macchine agricole da raccolta, trattori elettrici a guida autonoma e motori diesel, torna per il secondo anno consecutivo a “Ilche”, supportando in qualità di Sponsor il convegno a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dedicato all’sostenibile, ideato daGallo. Tra i relatori, Paolo Cesana Ingegnere R&D di SDF ha illustrato le soluzioni aziendali per un’sostenibile, intelligente e di precisione, partendo dai capisaldi dell’innovazione in campo:, Interoperabilità, Connettività e Tracciabilità. In quasi un secolo di storia, SDF è stata motore della meccanizzazione del settore agricolo e driver della digital ...