Scuola primaria | si torna ai giudizi sintetici | insufficiente | buono e ottimo saranno di nuovo sulle pagelle

È strano ed eccentrico tornare indietro senza nemmeno una verifica rigorosa e scientifica dei 4 anni nei quali si è adottata, nella scuola primaria, una valutazione senza voti basata su un approccio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Siai, dal prossimo annodelle scuole primarie si leggeranno di, sufficiente, discreto,. Questa novità è confermata dal ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Per una questione di chiarezza si è deciso di “re, dal prossimo anno scolastico, a formule comprensibili al posto di quelle astruse introdotte di recente” -e prosegue -“Come fa un genitore o un bambino a capire che “in via di prima acquisizione” vuol dire?”. Infatti dal 2020 ierano stati abbandonati a favore dei livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base e in via di prima ...