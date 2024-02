Scuola primaria, si ricambia: “In pagella tornano i giudizi sintetici”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 – Ladella? Non conosce proprio pace. A tre anni dall’ultima riforma, si torna indietro. Non ai voti, ma ai. Così, adesso ininvece delo esteso che descrive in modo articolato i vari livelli di apprendimento raggiunti, si leggeranno insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo. Il ministro Valditara ha sottolineato la necessità di “ritornare, a partire dal prossimo anno scolastico, a formule più comprensibili alle famiglie”, che di fronte ad un “in via di prima acquisizione” forse faticano a capire che, purtroppo, loro figlio in quella materia ha un’insufficienza. “Per noi docenti è sicuramente più semplice tornare ai- ammetta una maestra, chiedendo ...

