Scuola | no a cellulari in classe alle elementari e medie anche per uso didattico

Cellulari in classe, inopportuno utilizzo da infanzia alla media. Consigliato uso tablet per scopi didattici alla primaria. Valditara: "Meno distrazioni, più responsabilità"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – No all’uso discuoleper scopo. Ad annunciare lo stop all’utilizzo dei dispositivi elettronici è il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Nelle nuove ‘Linee guida sulla educazione alla cittadinanza’ di prossima pubblicazione – spiega in una nota – in coerenza con quanto sta emergendo da diversi studiinternazionali, è sconsigliato l’utilizzoa fini didattici dello smartphone dscuole d’infanziascuole secondarie di primo grado. Per le scuole primarie è raccomandato invece l’utilizzo del tablet esclusivamente per finalità didattiche, e inclusive”, conclude Valditara. L'articolo proviene da Italia Sera.