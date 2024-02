Scuola | la stretta di Valditara sui cellulari | divieto assoluto di usarlo in classe | anche per la didattica

Stretta su telefonini e tablet alle elementari e medie: il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, anticipa al Foglio le nuove linee guida per la scuola. E dunque nelle prossime linee - guida

(Di giovedì 22 febbraio 2024). Iinnon si possono usare, neper la. Continua la crociata del ministro dell’Istruzione, Giuseppe, contro l’uso degli smartphone a. Prima, a dicembre 2022, era arrivato ildi utilizzo durante le lezioni, fatta eccezione per gli scopi didattici. Oggi, invece, il ministro annuncia un’altra: nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie l’uso non sarà consentito mai, neper la. Banditi, inoltre,i tablet nelle scuole elementari e medie. Secondo, che parla in un’intervista al Foglio, l’uso dei dispositivi elettronici può essere fonte di ...

