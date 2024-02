Scuola | la Puccini è la prima in Italia ad aderire al protocollo ‘Rifiuti Zero’

e scrittore Alberto Mattioli racconterà La Rondine di Puccini. L' per la rassegna Andiamo a teatro, il mondo della Scuola potrà al Teatro Filarmonico e partecipare ad un Preludio un'ora prima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 - ‘Spingere’ ancora di più sulla raccolta differenziata, ridurre il più possibile la plastica, sensibilizzare le aziende a rendere i loro prodotti più green. Il comprensivodi Firenze è lainadalRifiuti Zero. Dopo che 331 comuni hanno aderito alComuni Rifiuti Zero, adesso l’iniziativa si estende al settore educativo. E la, come fanno sapere Zero Waste Italy e il Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori, è il primo istituto a farsi avanti in tal senso. Così, come spiega il docente Paolo Boschi, “attraverso dieci passi, così come indicato dal, ci impegneremo a ridurre in modo drastico i rifiuti che non possono essere ...