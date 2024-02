Scoppia la guerra dell' Imu | l' Ater la porta in tribunale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Liberarsi del faro del debito Imu nei confronti di Roma Capitale per l'è questione di sopravvivenza. A metterlo nero su bianco nella relazione al Bilancio di previsione 2024 è la stessa aziendae case popolari, che spiega di avere fatto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale per gli avvisi di accertamento relativi al 2016, per 57 milioni di euro.poi, si legge nel documento, «è in procinto di presentare i ricorsi per le annualità 2017 e 2018» arrivando a contestare così un totale di 172 milioni. «In caso di soccombenza - avverte la direttrice generale Edmonda Rolli - è del tutto pacifico che l'attivazionee conseguenti misure di riscossione coattiva condurrebbe l'ente in uno stato di insolvenza che non consentirebbe di far fronte ad alcun impegno finanziario, ...