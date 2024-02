Scontro di classe

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Gli episodi di violenza tra studenti, i genitori che aggrediscono gli insegnanti, le devastazioni nelle aule. La risposta alla crisi dell’istituzione formativa è un ritorno all’autorevolezza. È stato immobilizzato, poi scaraventato a terra, infine colpito con calci e pugni. Di queste immagini la cronaca è drammaticamente piena. Ciò che continua a stupire è che l’aggressione sia avvenuta in una scuola materna, contro il preside dell’istituto di Taranto. «Una docente aveva chiamato, secondo il regolamento, la mamma e il padre di questa bimba di tre anni per cambiarle la biancheria. I genitori si sono presentati già visibilmente nervosi, perché stufi di essere chiamati spesso per questa necessità della bambina» ha raccontato il preside Marco Cesario. Subito è cominciata la discussione degenerata nella violenza ai danni del dirigente scolastico: «L’uomo mi ha afferrato e sbattuto a ...