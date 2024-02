Sconnessi Day | che bello sarebbe un giorno senza notifiche

Sconnessi Day - una giornata di detox digitale contro la dipendenza da smartphone - Quindici ristoranti tra Milano, Napoli e Roma aderiscono oggi all’iniziativa di TheFork e prevedono delle box in cui clienti dovranno lasciare il proprio cellulare per ... (repubblica)

Sconnessi Day : i migliori gadget per trascorrere 24 ore senza Internet - Dai libri ai giochi in tavola, passando per le biciclette e le macchine fotografiche analogiche: la nostra selezione di prodotti tech (e non solo) per chi vuole ... (wired)