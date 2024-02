Scommesse | doppio colpo con Monza-Milan | 8 700 euro vinti così

Doppio colpo nel weekend: ladri in un centro scommesse e un supermercato

(Di giovedì 22 febbraio 2024)con: incredibile ma vero. Ha vinto 8.700in questo modo. La storia clamorosa Se non ci fosse le prove si farebbe fatica anche a credere. Perché una doppia scommessa del genere, su una sola partita, che regala in totale 8.700è difficile da prevedere. Eppure qualcuno ci è riuscito. E noi siamo condi una cosa, quando leggiamo e riportiamo queste storie: solamente se uno lo sogna può decidere di giocarlo. Perché prima di, anche per via della classifica che avrebbe potuto dare la possibilità alla formazione di Pioli di superare la Juventus e andare quindi al secondo posto in classifica, e visto pure il momento di forma dei rossoneri, nessuno si aspettava che il ...

Thunder-Clippers e partite NBA 22 febbraio: Pronostici Thunder-Clippers e partite NBA 22 febbraio. Le analisi delle 12 partite di basket NBA che torna dopo la pausa per l'All Star Game. betitaliaweb

Marek Hamsik – Lo slovacco, ieri in Tribuna al Maradona, svela i piani per il suo futuro: Ultimamente si dava per sicuro il ritorno, a Napoli, nello staff tecnico di Calzona, dell'ex capitano azurro Marek Hamsik, tuttavia così non è stato. Pertanto, ieri, in occasione della sua presenza in ... pianetazzurro

Scommesse, Schedina Venerdì 23 Febbraio: cinquina di quote a 37.77: Infine, alle 21.00, doppio capolinea con Leeds – Leicester nel Championship ... Inoltre, questi stessi siti offrono ai nuovi utenti bonus di benvenuto scommesse, che possono essere utilizzati per ... assopoker