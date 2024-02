Sciopero trasporti | venerdì 23 febbraio | gli orari dello stop e le fasce garantite a Roma | Napoli e Milano

Sciopero trasporti, venerdì 23 febbraio: gli orari dello stop e le fasce garantite

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le Associazioni Sindacali Si Cobas, A.l. Cobas, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale Di Classe, Slai Prol Cobas, Sindacato Operai Autorganizzati, Fao Cobas, hanno proclamato unogenerale nazionale del personale di tutti i Settori pubblici e privati, per l’intera giornata del 232024. Come indicato l’astensione dal lavoro riguarderà l’intera giornata di lavoro come si legge nella proclamazione sindacale “Nazionale dalle ore 00:00 alle ore 23:59” di23di garanzia23Come prevede la legge sarannole prestazioni essenziali, mentre i servizi programmabili ...