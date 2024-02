Sciopero generale del 23 febbraio | previsti disagi in tutta Italia | i trasporti garantiti

Perché è in programma uno sciopero generale (e un corteo) a Milano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sicurezza sul lavoro, insicurezza per la situazione internazionale, scarse garanzie dello Stato per le condizioni delle scuole e di altri luoghi di lavoro pubblico, i salari generali. Sono le motivazioni alla base dellonazionaleindetto per 24 ore domani, venerdì 232024. Le sigle sindacali che hanno aderito alla giornata: Si Cobas, A.l. Cobas, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, SindacatoDi Classe, Slai Prol Cobas, Sindacato Operai Autorganizzati, Fao Cobas.Leggi anche: Nuovo codice della strada, stretta sul cellulare alla guidanazionale, i trenie le altre informazioni utili Lodi venerdì 23avrà un impatto forte su tutti i settori, inclusi ...