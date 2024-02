Sciopero 23 febbraio | a rischio scuola | treni | trasporti pubblici | orari e fasce garantite

Sciopero 23 febbraio 2024: treni, scuola e uffici pubblici a rischio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Per tutta la giornata di venerdì è prevista un'astensione dal lavoro che coinvolgerà tutti i settori,e privati. Le motivazioni variano a seconda del sindacato che l'ha indetta: fra queste ci sono la guerra in Ucraina, la situazione della Palestina, la questione sicurezza (ancor più sotto i riflettori dopo il crollo nel cantiere di Firenze), la richiesta di salari più alti

Sicurezza sul lavoro, insicurezza per la situazione internazionale, scarse garanzie dello Stato per le condizioni delle scuole e di altri luoghi di lavoro ... (thesocialpost)

