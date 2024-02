Sci alpino | la missione di Marco Odermatt | 5 gare in 22 giorni per superare Stenmark e gli altri fuoriclasse del passato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di sciè già stata vinta de facto da, per il quale tuttavia il bello comincia adesso. Nei prossimi 22il ventiseienne elvetico avrà di fronte a sé l’opportunità di confezionare qualcosa di epocale, riuscito solo quattro volte nella storia. Mai, però, nel XXI secolo; e mai nelle proporzioni in cui si concretizzerebbe con lo svizzero. Ilrossocrociato sinora ha inanellato 6 vittorie in altrettanti giganti disputati nell’inverno 2023-24. Esiste dunque la possibilità di realizzare la stagione perfetta in una disciplina. In, l’impresa è riuscita solo a Jean Claude Killy (1967) e Annemarie Moser-Pröll (1972-73) in discesa, a Ingemar(1978-79) proprio in gigante e a Vreni Schneider (1988-89) in ...