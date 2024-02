Sci alpinismo | Alba De Silvestro e Matteo Eydallin sul podio nelle individuali di Coppa del Mondo in Val Martello

Sci alpinismo: Alba De Silvestro non sbaglia più un colpo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladeldi scitorna in Italia, in Val, e le gare si colorano immediatamente d’azzurro. Arrivano due podi nella prima giornata del weekend di garegare. Seconda piazza perDe, che ha combattuto fino alla fine per contendere la vittoria ad Axelle Gachet Mollaret, ma alla fine la francese si impone con un vantaggio di quaranta secondi. Terzo posto invece per l’austriaca Johanna Hiemer, staccata di 1’45”. Quinta piazza per Giulia Murada, mentre Giulia Compagnni è ottava, alle sue spalle Lisa Moreschini decima, Noemi Junod tredicesima e Katia Mascherona 15esima. Bene anche, che si prende il terzo gradino delcombattendo ...