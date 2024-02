Schillaci | ' nuovo Piano nazionale non è esercizio di stile ma cambio di passo'

Nuovo piano pandemico, Schillaci: “Misure restrittive saranno emanate solo se indispensabili e per un…

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "Il ministero della Salute è impegnato in via prioritaria a restituire ai cittadini un equo accesso alle cure per l'uniforme fruizione in tutto il territoriodei Lea da parte di tutti i cittadini della Nazione cosa che, negli anni passati, non è stata pienamente garantita. Per questo adotteremo un modello di programmazione sanitaria centrato sullo strumento delsanitario(Psn) che testimonia la volontà di passare da una governance 'pattizia' (in questo caso lo strumento è stato il Patto per la salute) ad una reale 'governance condivisa' in cui Stato e Regioni si prendono responsabilità davvero condivise verso tutti i cittadini. Il Psn non è undi, ma intende segnare undinelle ...