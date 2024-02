Schiacciata alla fiorentina Challenge” | vince il Forno Pintucci

"Schiacciata alla fiorentina challenge": ecco chi ha vinto la sfida gastronomica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 - Sfida all’ultimo assaggio per i 21, tra pasticcerie e forni, partecipantisfida gastronomica sullalanciata da “Food”, andata in scenaAntica Pasticceria Sieni di via dell’Ariento. La giuria tecnica dopo una attenta valutazione e dopo i “tempi supplementari”, con tanto di secondo assaggio visto che ben tre concorrenti avevano riportato lo stesso punteggio, ha decretato la vittoria del, al secondo postoSartoni e al terzo Pasticceria Badiani. Badiani che si è aggiudicato anche il premio della giuria popolare. “E’ stata una scelta molto difficile - ha detto Angelo Mazzi, chef e vicepresidente della Venerabile Compagnia dei Cuochi che ...