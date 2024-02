Scherma Fine settimana di grande fioretto mondiale ed europeo a Il Cairo e Napoli

Lo scorso fine settimana si è svolta a Napoli la II Prova di qualificazione zona centro - sud Assoluti valevole per la prova nazionale Assoluti che si terrà a Lucca dal 7 al 10 marzo. L'obiettivo della società

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tanti gli jesini o atleti che si allenano al clubin pedana e le aspettative di medaglie sono tantissime: Marini, Volpi, Tangherlini, Ingargiola, Fattori, Greganti JESI, 22 febbraio 2024 – La, specialità, maschile e femminile, occupa le prime pagine dello sport nazionale per due gare di rilevanza: la Coppa del Mondo a Ilin Egitto ed i campionati Europei Under 17 e 20 a. Come sempre, tra i protagonisti, che hanno i favori del pronostico, tanti jesini o atleti che da sempre si allenano nella storica palestra di via Solazzi COPPA DEL MONDO ILTangherlini Quarta prova stagionale con gli azzurri che hanno già acquisito il diritto a partecipare alle Olimpiadi di Parigi sia in campo maschile che ...