Scendono i titoli di coda sui Ferragnez | crisi profonda per la coppia regina dei social Fedez via di casa Lei non era preparata

Scendono i titoli di coda sui Ferragnez, crisi profonda per la coppia regina dei social. Fedez via di casa. &

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Thedi, ma la storia d’amore al momento non ha un happy end . Non è ancora tempo, però, di comunicati o dichiarazioni ufficiali sull'addio. I due al momento hanno scelto di non rispondere ufficialmente almeno per ora . Da ambienti vicini all’imprenditrice digitale arriva però la conferma cheha deciso di lasciare il nuovo attico di Milano dove viveva con...

Fedez, il viaggio a Miami con l'assistente che ha fatto infuriare Chiara Ferragni. Chi è Eleonora Sesana: «Lo segue come un'ombra»: The Ferragnez, scendono i titoli di coda. Almeno stando agli indizi lasciati nelle ultime settimane, lui parte per Miami con la sua assistente (con Vittoria che abbracciandolo chiede ma poi torni e ... leggo

Fedez e Ferragni è finitaLei cambia foto profilo: The Ferragnez, scendono i titoli di coda. Almeno stando agli indizi lasciati nelle ultime settimane, lui parte per Miami con la sua assistente (con Vittoria che abbracciandolo chiede ma poi torni e ... ansa

È finita tra Fedez e Ferragni: il rapper va via di casa, l’influencer cambia la foto del profilo e lui non c’è: The Ferragnez, scendono i titoli di coda. Almeno stando agli indizi lasciati nelle ultime settimane, lui parte per Miami con la sua assistente (con Vittoria che abbracciandolo chiede ma poi torni e ... mondopalermo