Scavi alta velocità, “mille occhi sulla tramvia”. Ecco il piano per il monitoraggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 –sorvegliata speciale. Ma anche l’non è da meno. Oltre ‘’ a Firenze saranno impiegati per monitorare laal passaggio della fresa impegnata nello scavo del sottoattraversamento del nodo fiorentino dell'. È quanto previsto nell'ambito deldiproposto da Rfi al Comune. Nel dettaglio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, il progetto diprevede rilevamenti degli eventuali spostamenti di sede tranviaria con oltredispositivi specifici: la frequenza delvarierà in funzione della vicinanza con la fresa, arrivando a un rilevamento ogni 15 ...