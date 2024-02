Scava una buca e muore nella sabbia a soli 5 anni Dramma in Florida

Lisa Vittozzi aveva una pietra sul cuore - ora si sente libera : “Mi scavavo la fossa da sola” - La 29enne di Piede di Cadore è riuscita finalmente a spezzare l'incantesimo per la delusione ai Giochi di Pechino. Il trionfo mondiale ha cambiato tutto per Vittozzi : ... (fanpage)

Fuga maldestra dopo un tentato furto : scivola mentre scavalca una staccionata - si ferisce ai genitali e cade a terra dolorante - Sembra una candid camera, invece è un tentativo di furto finito male. Non per i rapinati, ma per i rapinatori. È successo a Mazzano, in provincia di Brescia, intorno ... (ilfattoquotidiano)