Scarico illegale nel fiume | blitz in azienda | scatta il sequestro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl rafforzamento delle attività preventive mirate al controllo sull’uso del suolo, più precisamente di aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dissesto idrogeologico, su tutto il territorio della provincia Sannita ha dato esito a due importanti interventi. Nello specifico nei giorni scorsi, per disposizione del Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, gli uomini del Nucleo CC Forestale di Pontelandolfo di concerto con personale del Genio Civile di Benevento, hanno effettuato un sopralluogo di verifica in un’area di circa 3000 metri quadri per la quale era stata fatta richiesta di autorizzazione alla costruzione di un capannone agricolo. Dal controllo è emersa la totale difformità dei lavori in essere rispetto all’autorizzazione in possesso ed anzi le attività rilevate di taglio e prelievo di materiale litoide hanno portato i militari ad evidenziare ...

ECOMAFIE - Campagne e aree naturali discariche di rifiuti a cielo aperto: per reati ambientali Puglia al secondo posto: Si tratta di un fenomeno grave ed in escalation, dove a sversare rifiuti di ogni genere – secondo Coldiretti Puglia - non sono più soltanto i gruppi criminali, ma anche residenti che scaricano nelle a ... manduriaoggi

Ecomafie, ad Andria rifiuti negli oliveti: "danno incalcolabile": Lo smaltimento illegale dei rifiuti è una delle principali attività delle ecomafie, con la Puglia che è al secondo posto per reati ambientali a causa dello sversamento nelle campagne di rifiuti di ogn ... andriaviva

Carrozzeria abusiva a Priverno: attività sequestrata, denuncia e multa per il titolare: Le violazioni contestate includono la gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi da parte del titolare dell'impresa, lo scarico illegale delle acque reflue industriali e l'emissione in a ... latinaquotidiano