Scandalo a Sanremo 2024 | trio di cantanti scoperto a fare cose sconce | la segnalazione

Sanremo 2024, Marco Mengoni distribuisce il preserbacino: «Vi potete baciare senza fare scandalo»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Secondo alcune voci molto insistenti la settimana disarebbe stata molto piccante per duemaschi, che si sarebbero trovati particolarmente in sintonia sotto le lenzuola anche in compagnia di altre persone. Questa notizia lanciata da un giornalista su un noto portale ha fatto il giro del web, ed è subito partito il totonomi per scoprire di chi si tratta. E gran parte del pubblico è convenuto ai nomi di due artisti molto amati che sono sembrati avere una certa confidenza e alchimia. Si tratterà davvero di loro oppure di qualcun altro?: complicità sessuale tra dueNella giornata di giovedì 22 febbraioa distanza di quasi due settimane dalla fine del Festival diAlberto Dandolo ...