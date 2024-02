Save | ' Venezia tolga sovrattassa voli | a rischio sviluppo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024)lacomunale sui passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo, pari a 2.50 euro in aggiunta ai 6,50 già esistenti, che rischia di "sacrificare inutilmente lodel nostro territorio e del nostro aeroporto". Lo scrive il presidente di, Enrico Marchi, in una lettera al sindaco lagunare, Luigi Brugnaro. Il solo annuncio dell'aumento, sottolinea Marchi, ha già portato Ryanair a ridurre nel primo trimestre del 20% i posti in vendita a. "Se questa situazione si protraesse per tutto l'anno, la perdita per l'intera Regione Veneto supererebbe i 50 milioni di euro di Pil", aggiunge.