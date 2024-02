Sardegna: Renzi, ‘a sorpresa partita aperta, vincerà chi ha sbagliato meno’

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Le divisioni sempre più evidenti tra Salvini e Meloni porteranno a una sconfitta clamorosa la destra alle regionali sarde di domenica? Difficile dirlo. Queste elezioni hanno una componente nazionale ma soprattutto una dinamica molto legata ai portatori di voto delle liste, specie al Sud e nelle isole. Certo è che un mese fa sembrava non ci fosse, oggi invece è. Per due ragioni. Il primo, la Meloni ha imposto il suo candidato al resto della coalizione. Il secondo, la sinistra si è divisa rifiutando le primarie. A nasochi ha". Così Matteonella enews.

