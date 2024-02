Sardegna, l'ex governatore (e candidato presidente) Soru interrotto durante il comizio: «Fascistelli!» - Il video

(Di giovedì 22 febbraio 2024) «A questo punto siete arrivati, un manipolo di fascitelli che disturbano, il terrore vero». E ancora: «Una cosa così, una violenza così non l’avevo mai vista, né l’avrei mai immaginata». Parola deldella Coalizione sarda, Renato, più volte disturbatoildi chiusura della campagna elettorale a Sassari.l’evento al Teatro Verdiha subìto alcune proteste tra il pubblico. «Mi ricordo, quando ero bambino, di un signoreuncontinuamente da una persona che disturbava il suo intervento. La replica fu: “Lasciatelo dire, non abbiamo problemi verso i nullatenenti del pensiero“. Ecco, qui abbiamo i nullatenenti del ...

Ergastolano di Tempio suicida a Uta: indagini archiviate: Angelo Frigeri si è tolto la vita in una cella del carcere di Uta, i primi di aprile 2023. L’uomo, 40 anni, stava scontando l’ergastolo per la strage della famiglia Azzena (Tempio, maggio 2014). Il ... unionesarda

Sardegna, si rivede Solinas. Gara ad evitarlo tra gli ex alleati: È una delle frasi che circolavano ieri alla fiera di Cagliari tra il pubblico accorso ad ascoltare i big del centrodestra, all’apparizione di Christian Solinas accanto a Meloni & Co. Da giorni l’ormai ... lanotiziagiornale

Dalla Sardegna alle europee, la strada per l’alternativa è aperta: Il Pd di Elly Schlein è la naturale guida dell’opposizione, su questo, specie se saprà guardare l’orizzonte e non si perderà in polemiche di corto respiro. Dal voto in Sardegna e in Abruzzo fino alle ... editorialedomani