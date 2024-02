Sardegna | la rabbia dello scrittore “comunista” Marcello Fois | “Alessandra Todde sarebbe la novità?”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Non bisogna vergognarsi di definirsi comunisti, buonisti e intellettuali. Se oggi essere comunisti vuol dire interessarsi agli strati sociali più deboli, se essere buonisti significa riflettere prima di affondare una nave o incendiare un campo rom, se essere intellettuali vuol dire credere che istruzione e civiltà vadano di pari passo, io sono fieramente, buonista e intellettuale”. Lo diceva, qualche mese fa,fieramente di sinistra, vincitore del Premio Campiello, sardo d”origine e anche in questo caso fiero di esserlo, anche se oggi vive e lavora a Bologna., oggi, sulla Stampa, pubblica un lungo articolo nel quale si scaglia contro il “campo largo” messo in campo da Pd e M5s in, per isolare Soru – “che sembra il vero nemico, non ...