Sardegna alle urne Centrodestra unito e obbligato a vincere La sinistra spera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Questo governo durerà 5 anni, anche dieci sì, ma giorno per giorno". È una Giorgia Meloni esuberante e istrionica quella che si esibisce sul palco della Fiera di Cagliari, dov’è arrivata insieme ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani per sostenere il sindaco del capoluogo e candidato delalla guida della regione, Paolo Truzzu (FdI). "Noi non stiamo insieme per costrizione, stiamo insieme da trent’anni per scelta", s’infiamma la premier facendo eco a Salvini: "Più provano ad allontanare me e Giorgia – aveva detto il leader leghista – più andiamo avanti insieme come una sola persona, per 5 anni e non un minuto di meno". E lo stesso assicura il leader azzurro Antonio Tajani, che con FI mira a "occupare" la prateria tra Meloni e la leader dem Elly Schlein. Ragionamenti che stanno a dimostrare come le elezioni sarde abbiano assunto un’inattesa ...