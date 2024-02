San Siro | l’esito dell’incontro al Comune | la posizione di Inter e Milan ? Sky

21/02/2024 - 17:05 Bisognerà attendere l'esito dell'incontro di ritorno che si disputerà se l'Inter la vittoria ottenuta ieri sera per 1 - 0 a San la vittoria ottenuta ieri sera per 1 - 0 a San Siro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Incontro in mattinata tra l’, ile il Sindaco Beppe Sala a Palazzo Marino. Le parti hanno discusso sul progetto abbozzato dalla società Webuild. LE POSIZIONI ? Rimane caldissimo il tema sullo stadio di. In ballo l’ipotesi di ristrutturare San. Questa mattina aldio, summit a tre tra Alessandro Antonello, Ceo Corporate dell’, Paolo Scaroni, presidente del, e Beppe Sala, primo cittadino del capoluogo lombardo. L’incontro è durato, riferisce Sky Sport, 35 minuti e si è discusso sul progetto abbozzato dalla società Webuild, in merito alla ristrutturazione dello stadio San. Ma le posizioni dei due club rimangono, ad oggi, invariate. L’, nello ...

