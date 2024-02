San Siro | incontro Inter-Milan-Sala | l’esito e la svolta sulla ristrutturazione

San Siro, incontro con il sindaco Sala: Milan e Inter d’accordo su piano di fattibilità

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Colpo di scena sul fronte dello stadio di. E’ andato in scena oggi l’nella sede del Comune dio, tra sindaco Giuseppe, e vertici di, Alessandro Antonello, ad dell’, e Paolo Scaroni, presidente Ac. Secondo le prime indiscrezioni uno studio di fattibilitàdi Sandovrà essere consegnato in tre mesi. I partecipanti hanno deciso di intraprendere il percorso con?Webuild spa che collaborerà pro bono, secondo la disponibilità già manifestata con una lettera, con la redazione di uno studio di fattibilità.San, la nota del Comune Come spiega il comune le ...

