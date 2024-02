Salvini: "Orgoglioso di andare in galera, ho difeso l'Italia"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Cagliari, 21 febbraio 2024 “Sono imputato in un processo: sono uno dei pochi ministri, non in, ma in Europa, a essere ogni mese sul banco degli imputati per sequestro di persona perché era mio dovere bloccare lo sbarco di clandestini. La pena prevista dal codice penale per sequestro di persona sono 15 anni di carcere: penso di aver agito per difendere glini, la legge, i confini e la dignità di un popolo. Se venissi condannato sarò a nome del popolonodi finire inper averi confini del mio Paese. Vogliono arrestarmi? Vengano”, ha dichiaratoin merito al processo Open Arms nel corso del comizio elettorale di Truzzu in Sardegna. Fonte video Fratelli d'Fonte: Agenzia Vista / ...