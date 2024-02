“Salviamo il nome Eustachio” | a Matera un bonus economico per chi chiama il figlio come il santo patrono

“Salviamo il nome Eustachio”: a Matera un bonus economico per chi chiama il proprio bimbo come il santo patro…

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Unoggi poco in voga, ma da preservare. Al’associazione “Maria Santissima della Bruna” intende donare un contributoa tutti i genitori che attribuiranno il” ai nuovi nati nel 2024. “Un piccolo gesto per ringraziare i genitori della volontà di perpetuare ildel nostro, anche tra le prossime generazioni”, spiega il presidente dell’associazione, Bruno Caiella. Un modo quindi per recuperare e tramandare il patrimonio storico-religioso, culturale e sociale della città dei sassi. La proposta ha suscitato numerose critiche,si può leggere sui gruppi social locali e in molti commenti: “Sembra che siamo tornati indietro al secolo scorso. Che vergogna!”, “Un’iniziativa assurda!”, ...