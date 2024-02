Salute | tumori in calo Record sulla costa di decessi e patologie Tutti i numeri dell’Ars

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Carrara in testa per numero di, Lunigiana per morti di Covid, l’area delle Apuane comunque superiore in malattie al resto della Toscana. Il quadro diventa roseo se si pensa chei coefficienti divarie sono in nettonell’ultimo decennio. Questo almeno fino al 2020 anno in cui il Covid ha cambiato drasticamente lo scenario della sanità in provincia e nel resto del Paese. Così secondo i dati, Agenzia regionale della sanità, si vede che Carrara è salita come indice vecchiaia dal 2014 al 2023 da uncoefficiente di 212 a 265, mentre la zona delle Apuane per glistessi anni è salita dal 200,9 a 258. In aumento anche la speranza di vita a 65 anni che passa da 20,3 a 20,5 a Carrara e scende da 20,16 a 20,5 nelle Apuane. ...