Salto con gli sci | CdM Oberstdorf | cancellata per il troppo vento la qualificazione

Salto con gli sci: cancellata la qualificazione di Oberstdorf

(Di giovedì 22 febbraio 2024), in Germania:ladella gara valida per la Coppa del Mondo dicon gli sci. Non hanno avuto scelta gli organizzatori, costretti a rivedere il programma originario a causa delle condizioni meteorologiche avverse.la prima giornata, non è ancora chiaro cosa ne sarà delle gare in programma nei prossimi giorni sull’Heini-Klopfer-Skiflugschanze. Tra i 53 saltatori ai nastri di partenza, ci sarebbero dovuti essere anche tre azzurri: Andrea Campregher, Giovanni Bresadola e Alex Insam. SportFace.