Salto con gli sci: cancellata la qualificazione di Oberstdorf

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Niente da fare per la prima delle quattro giornate dicon gli sci a, in Germania. Ladella gara sul trampolino di volo HS235 tedesco, infatti, è stata. Il troppo vento ha messo fuori causa ogni chance di saltare. Era previsto che 53 saltatori scendessero sull’Heini-Klopfer-Skiflugschanze, tra cui Andrea Campregher, Giovanni Bresadola e Alex Insam, che avrebbero fatto il loro ingresso in scena rispettivamente con i numeri 11, 27 e 28.con gli sci, Coppa del Mondo2024. Si torna a volare, stavolta in Baviera! Resta ancora da comunicare il calendario dei prossimi tre giorni, che sarà certamente modificato. Questo prevedeva, in origine, il Super Team domani, la gara sabato e un’ulteriore competizione con ...