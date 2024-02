Salerno | controlli anti-droga | arrestato minore per spaccio

Assicurarsi di avere l'ultima versione di antivirus e anti - è consigliabile effettuare regolari controlli sulle transazioni e le Registrazione del Tribunale di Salerno n° 15/2015 del 21 dicembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno, in flagranza di reato, un quattordicenne digravemente indiziato di detenzione illecita edi sostanza stupefacente del tipo hashish. I Carabinieri, nell’ambito deifinalizzati alla prevenzione dell’attività died al consumo di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi sul territorio, svolgono specificinei pressi di locali, bar, discoteche frequentate da giovani nonché di istituti scolastici cittadini. Talivengono eseguiti dalle FF 00 in maniera capillare ed assolutamente “a sorpresa” utilizzando auto di copertura ed addirittura a volte con l’ausilio di unità cinofile. In ...