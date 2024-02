Salento | scontro auto-bicicletta | un morto Nel pomeriggio

Scontro auto-bici sulla provinciale, muore ciclista 79enne nel Salento

Per cause ancora da accertare, l'anziano ha impattato contro una una Ford Focus, condotta da un 40enne di Cutrofiano lungo la Strada Provinciale 62, perdendo la vita sul colpo. Sono ora in corso i rilievi planimetrici di rito da parte dei Carabinieri di Minervino per ricostruire l'esatta dinamica dello. Per il conducente dell'vettura, che aveva i documenti in regola, sono stati richiesti gli accertamenti alcolemici e tossicologici per accertare l'eventuale guida in stato di alterazione psicofisica.