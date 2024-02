Salento | con l’applicazione Youpol una minorenne denuncia violenza subita | ammonimento per il 22enne ex fidanzato Polizia

Incidente mortale nel Salento. Violento scontro tra furgone e auto - 85enne muore in Ospedale - Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora un Incidente mortale nel Salento. Bollettino terribile quello causato ... (dayitalianews)

Salento - l'azienda tessile conferma 58 licenziamenti : «1.500 euro a chi non fa ricorso» - Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e Filcom Cnfsal hanno firmato l?accordo che abilita 58 licenziamenti da parte del gruppo di Gda di Galatina. La sigla è stata apposta ... (quotidianodipuglia)

Si fingeva intenzionato a collaborare con la giustizia per uccidere la pm. Provvidenziale un carabiniere Un arrestato nell'operazione antimafia "The Wolf" in Salento - C’è ampia diffusione degli organi di stampa. La notizia originaria è di Brindisi report. Va dato merito a quella testata. Al link di seguito l’articolo di ... (noinotizie)