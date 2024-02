Sabrina Ghio | la figlia in ospedale | “Mi sono fidata di un pediatra che si è rubato soldi”

Sabrina Ghio in ospedale con la figlia, lo sfogo: "Mi sono fidata del pediatra, mi ha rubato i soldi"

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ore di ansia e tanta preoccupazione per. Mia, lapiù piccola dell’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, è finita in. “Midi unche si è”, ha scritto sui social network la 38enne in un lungo sfogo in cui ha accusato schiettamente un medico senza però rivelare la sua identità. Ladiin“La vita è piena di imprevisti, alcune volte belli, altre purtroppo no…Misentita dire che era una semplice influenza, che ero esagerata e addirittura midi unche in realtà si è ...