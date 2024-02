Sabato a Daste si balla con «Le Cannibale»

Sabato a Daste «Le Cannibale»: si balla con due dj internazionali: L’EVENTO. Sabato 24 febbraio «Le Cannibale» riporta il suo suono elettronico e trasversale tra le mura di una ex centrale termoelettrica. Ospiti della serata due artiste in grande ascesa: la giappones ... ecodibergamo

